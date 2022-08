Accident grav de circulatie la iesire din Les. Soferul unei dubite este resuscitat la fata locului

"Sambata, 27 august, la ora 12.35, pe D.N. 19, la iesirea din localitatea bihoreana Nojorid inspre Les, s-a produs un accident rutier, in care a fost implicat un singur vehicul, respectiv o autocamioneta, care, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, a parasit carosabilul si a intrat in coliziune cu un cap de pod" a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, comisar sef Alina Farcuta.In urma accidentului rutier, conducatorul autocamionetei a suferit leziuni grave iar in ... citeste toata stirea