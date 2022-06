Accident grav la Iasi. 4 muncitori care lucrau la infrastructura stradala au fost loviti mortal de o soferita beata

Patru muncitori care lucrau la reabilitarea drumului au murit. Potrivit ISU Iasi, accidentul a fost anuntat la 112 in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU si SAJ Iasi. "Echipajele sosite la fata locului au constatat ca un autoturism a intrat in coliziune cu o autospeciala de mentenanta a drumului si a surprins opt muncitori care lucrau la reabilitarea drumului", a transmis ISU Iasi. Patru dintre muncitori au fost declarati ... citeste toata stirea