Potrivit informatiilor Bihon.ro, in accident a fost implicat un singur autoturism.Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 23:40, in curba dinaintea intersectiei cu magazinul Metro de pe Calea Clujului.Conducatorul unui Volkwsagen a pierdut controlul directiei si a doborat 3 stalpi din partea dreapta a carosabilului.Video: Infotrafic Bihor&OradeaLa fata locului s-au deplasat mai multe ... citeste toata stirea