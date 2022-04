In accident au fost implicate doua autovehicule, un autoturism care circula pe directia Cluj-Napoca-Oradea si un microbuz cu 8 ocupanti, care se deplasa din directia opusa.Potrivit IPJ Cluj, in urma impactului a rezultat ranirea conducatorului autoturismului, respectiv a unui barbat in varsta de 51 de ani, din Bucuresti, a conducatorului microbuzului si a altor trei pasageri din acesta.Rezultatul testarii ... citeste toata stirea