Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 pe Soseaua Borsului, in zona Auto Bara.Potrivit comisarului-sef IPJ Bihor, Alina Farcuta, circulatia in zona nu este blocata si se desfasoara pe o banda pe sens pana la finalizare cercetarilor efectuate de politisti."La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului 2 Oradea, cu o autospeciala de interventie si echipajul de Terapie ... citeste toata stirea