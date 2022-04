Accident langa Aeroport: Doua autoturisme au ajuns in sant. O persoana transportata la spital

Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 18:44, pe strada Calea Aradului, pe sensul de intrare in Oradea. In accident au fost implicate doua autoturisme, care s-au izbit violent, iar in urma impactului unul dintre acestea s-a rasturnat. Amble masini au ajuns in sant.Din primele informatii o persoana a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale cu ambulanta SMURD.Traficul se desfasoara ingreunat in zona, circulandu-se pe o singura banda alternativ si fiind dirijata de politistii ... citeste toata stirea