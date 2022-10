Accident mortal in Tasad! Un adolescent de 16 ani a fost lovit de un autoturism in timp ce se deplasa pe marginea carosabilului

Accidentul a avut loc miercuri, dupa lasarea intunericului, la ora 19:12 pe drumul judetean 767B, in localitatea bihoreana Tasad."Un barbat de 53 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea un autoturism dinspre Poiana Tasad inspre D.N. 76, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, a accidentat un tanar de 16 ani, din Tasad, care se deplasa, in calitate de pieton, pe partea dreapta a partii carosabile, inspre D.N. 76.", transmite comisar-sef IPJ Bihor, Alina Farcuta. ... citeste toata stirea