Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 45 de ani, din Cluj-Napoca, care circula cu autoturismul dinspre DJ 764B, nu s-ar fi asigurat corespunzator la patrunderea pe DN1 E60, intrand in coliziune cu un autoturism, condus pe directia Oradea spre Huedin, de catre un barbat in varsta de 63 de ani. In urma evenimentului, 4 persoane au necesitat ingrijiri medicale.Testarile cu aparatul etilotest au indicat valori negative. Traficul a ... citeste toata stirea