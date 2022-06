Actiuni preventive in campusul universitar oradean - "Dincolo de aparente"

Politistii bihoreni au actionat in campusul universitar oradean, pentru a-i informa pe studenti cu privire la consecintele negative ale consumului de substante interzise.Politistii de prevenire bihoreni, alaturi de politistii de la siguranta scolara si de politistii de proximitate oradeni au fost prezenti in campusul Universitatii Oradea si in incinta unitatii de invatamant, unde au derulat activitati de prevenire a consumului de droguri si reducere a riscurilor asociate consumului acestor ... citeste toata stirea