Activitati de instruire pentru cadrele medicale din scoli, crese sau gradinite - Curs de prim ajutor

La sediulDirectiei de Asistenta Sociala Oradea se desfasoara, pe parcursul a doua zile, in colaborare cu ISU Crisana, un nou curs de prim ajutor pentru cele 100 de cadre medicale scolare, asistenti medicali si medici, din Compartimentul Cabinete Medicale Scolare, din subordinea DASO.Instruirea, sustinuta de catre pompierii militari, capitan Tomse Calin si plutonier adjutant Florea Bogdan, formatori in cadrulCentrului de Formare si Pregatire in Descarcerare si Asistenta Medicala de ... citește toată știrea