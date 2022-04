Acum ori niciodata

Peste tot in lume, o discutie pe tema schimbarilor climatice include si mentiuni la rapoartele IPCC. Acronim pentru "Intergovernmental Panel on Climate Change" (Grup interguvernamental de experti in schimbari climatice), IPCC este un organism stiintific infiintat de ONU in 1988, cu scopul de a pregati o analiza cuprinzatoare si recomandari pe problematica schimbarilor climatice. Pana acum, IPCC a dat publicitatii cinci asemenea rapoarte, al saselea (intitulat AR6) urmand sa fie prezentat in ... citeste toata stirea