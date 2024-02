Adio, hartii! Ce trebuie sa faca firmele ca sa primeasca e-factura de la RER Vest?

Indiferent in ce domeniu activeaza, toate firmele din Bihor vor trebui, din vara, sa uite de facturile tiparite. Legislatia in vigoare prevede ca facturile electronice vor deveni obligatorii din 1 iulie, inclusiv pentru serviciile de salubritate, pentru ca statul vrea sa tina evidenta banilor care se "invart" in economie.Pentru firmele din Oradea si din comunele vecine municipiului, care sunt clientele operatorului de salubritate RER Vest, procedura de e-facturare nu este deloc anevoioasa. ... citește toată știrea