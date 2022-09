Adio tarcuri! Primaria Oradea va pune insule ecologice digitalizate intre blocuri

Primaria va inlocui, in timp, tarcurile din cartiere, cu asa numitele insule ecologice digitalizate. Un prim lot de 275 ar urma sa ajunga la Oradea in contul unei finantari prin PNRR. Consilierii locali au fost convocati, ieri, in sedinta extraordinara, pentru a aproba implicarea municipalitatii in acest proiect."Vor fi amplasate numai in zona de blocuri, pentru ca una dintre conditii este ca o insula sa deserveasca cel putin 200 de persoane. Ne-am orientat, in stabilirea locatiilor, spre ... citeste toata stirea