Admitere ID/IFR 2024: la Universitatea Politehnica poti studia oricand, de oriunde si in ritmul tau

Licentiat in informatica, comunicare sau inginer in telecomunicatii sau mecanica - sunt titluri care pot fi obtinute chiar daca lucrezi, ai copii in intretinere sau locuiesti departe de Timisoara. Universitatea Politehnica Timisoara da startul la concursul de ADMITERE pentru formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa incepand cu 1 iunie 2024.Universitatea Politehnica Timisoara, prin DepartamentuldeID / IFR si Educatie digitala organizeaza si desfasoara concursul de admitere ... citește toată știrea