Studiaza oricand si oriunde! Construieste viitorul in ritmul tau fara compromisuri, inscrie-te online la concursul de ADMITERE ID/IFR SEPTEMBRIE 2023 - sau opteaza pentru inscrierea in format fizic, incepand chiar de astazi!Mai ai o sansa de a te inscrie la specializarile noastre de la ID/IFR si sa devii #StudentLaPoli! Profita de oportunitate si inscrie-te acum in sesiunea de admitere din septembrie 2023 si incepe sa-ti construiesti un viitor in ritmul tau, dupa un program flexibil si cu ... citeste toata stirea