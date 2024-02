Admiterea la liceu in 2024: Inspectoratul Scolar Bihor a publicat calendarul

Inspectoratul Scolar Judetean Bihor a publicat pe site-ul propriu calendarul admiterii la liceu si in invatamantul profesional in anul 2024, care arata cand vor sustine elevii probele de aptitudini, cand isi vor completa fisele de preferinte si cand vor fi repartizati.Potrivit planului judetean de masuri, cum se numeste documentul facut public de ISJ, pentru admiterea in clasele vocationale de liceu se vor tine probe de aptitudini intre 16 mai si 20 iunie.Pe 10 iulie va fi publicata ... citește toată știrea