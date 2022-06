Adrian Esenghea va apara poarta echipei CSM Oradea

Echipa oradeana l-a legitimat pe experimentatul portar Adrian Ioan Esenghea, jucator cu vechi state de serviciu in Liga Zimbrilor, dar si in strainatate. In varsta de 30 de ani, Esenghea a jucat in sezonul precedent la formatia Coks (Finlanda). Originar din Sighisoara, el a fost selectionat in perioada junioratului la Centrul National de Excelenta din orasul sau natal, dupa care s-a transferat la Steaua Bucuresti.De-a lungul carierei, a mai evoluat la Energia Targu Jiu, AHC Potaissa Turda, ... citeste toata stirea