Adrian Maxim lupta in Suedia cu un campion la muay-thai

Dupa mai bine de doi ani in care a luptat doar in Romania din cauza pandemiei, luptatorul bihorean Adrian Maxim revine in ring la o gala programata in strainatate.In 8 aprilie va avea loc gala K1 "Colosseum Tournament XXX" in orasul Malmo din Suedia, care va putea fi urmarita la Digi Sport si Fight Box.La categoria 65 kg, Adrian Maxim se va duela in ring cu Amir Bislimi, fost dublu campion al Suediei la muay-thai juniori, care este neinvins in cele 11 meciuri sustinute in circuitul ... citeste toata stirea