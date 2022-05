AEK Oradea s-a clasat pe locul 3 la Energy Cup

Campioana en-titre a Romaniei la minifotbal si-a continuat programul de pregatire pentru competitiile oficiale nationale care o asteapta in perioada urmatoare. Cu un lot restrans, AEK Oradea a participat la Energy Cup, competitie desfasurata la Sighisoara, cu 16 echipe la start.Oradenii au castigat grupa cu trei victorii: 5-0 cu Regional Floresti, 2-1 cu Unirea Cristuru Secuiesc si 3-1 cu Extraterestrii Bistrita, iar in sferturile de finala au dispus cu 2-1 de Reggio Liriada. In semifinale, ... citeste toata stirea