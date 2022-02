Aeroportul Oradea in 2021: un plus de 99.000 de pasageri fata de 2020

Aeroportul Oradea a inregistrat, in 2021, o crestere a numarului de pasageri cu 99.000 fata de anul 2020 si o crestere cu peste 40.000 de pasageri fata de anul 2019. Ca urmare a numarului mai mare de pasageri si aeronave care au zburat de pe Aeroportul Oradea, aerogara a reusit sa depaseasca aeroporturi care erau mai bine plasate in topurile nationale. Cresterea se datoreaza, in primul rand, subventiei acordate companiei Ryanair, de Primaria Oradea, pentru a sustine patru zboruri spre ... citeste toata stirea