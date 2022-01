Oradea a semnat sapte din cele 10 contracte aferente achizitiei in comun de echipamente medicale in cadrul unui amplu proiect pe fonduri europene in valoare de 9,7 milioane euro, din care municipiului ii revin 4,7 milioane. Printre echipamentele achizitionate se numara un Sistem Angio CT, unic in Romania, care va functiona in premiera la Spitalul Judetean Oradea.Sistemul este unul hibrid folosit in radiologia interventionala vasculara si nonvasculara, compus dintr-un computer tomograf si un ... citeste toata stirea