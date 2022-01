Si Consiliul Judetean al Elevilor (CJE) Bihor considera ca protestul initiat de Consiliul National al Elevilor in privinta inechitatii acordarii burselor este intemeiat. Ei isi indeamna colegii sa poarte negru pentru a-si arata nemultumirea fata de deciziile luate peste noapte, si fara consultare, de catre Ministerul Educatiei.Elevii si-au exprimat printr-un comunicat dezacordul deplin in ceea ce priveste modificarea pragului minim ce conditioneaza elevii in procesul de luare a bursei de ... citeste toata stirea