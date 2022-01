La Beius, slujba ecumenica dedicata Saptamanii de rugaciune pentru unitatea crestinilor a fost oficiata, si in acest an, la biserica greco-catolica "Sfintii Trei Ierarhi", evenimentul avand loc luni, 24 ianuarie.A devenit o traditie ca anual, in perioada 18-25 ianuarie, numerosi credinciosi din intreaga lume sa se roage impreuna, sa fructifice zilele Saptamanii de rugaciune pentru unitatea crestinilor prin dialog si comuniune spirituala. Versetul "Am vazut steaua Lui la rasarit si am venit ... citeste toata stirea