In ultima perioada, in Oradea se vorbeste de mutarea unor clase cu predare in limba maghiara de la o scoala la alta, chiar daca parintii, profesorii sau elevii nu au cerut acest lucru. De ce Primaria Oradea, Prefectura sau Inspectoratul Scolar Judetean permit astfel de initiative, in conditiile in care trebuie sa aplice si sa respecte normele legale care interzic segregarea scolara pe criterii etnice?Aceasta situatie este usor de constatat la Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" din Oradea, ... citeste toata stirea