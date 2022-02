Cea mai mare competitie de robotica scolara din Romania a ajuns pe ultima suta de metri. Elevii interesati de electronica, programare si inginerie au inceput din timp constructia dispozitivelor pe care le-au folosit pentru a castiga concursul Nextlab.tech.Pe parcursul unui an intreg, ei au fost initiati in tainele limbajelor de programare precum Scratch, Python, C si C++ si a uneltelor digitale folosite de designerii din industria aceasta. Scolarii au mai invatat notiuni de baza din ... citeste toata stirea