Pentru a putea asigura un proces educational de calitate in mediul online, Primaria Municipiului Oradea a propus achizitia unor echipamente si dispozitive necesare optimizarii procesului, la toate unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica din Oradea. Proiectul este abia la inceput, dar este imbucurator ca si-au depus deja oferte trei operatori economici.Ofertele in cadrul proiectului "Educatie digitala in invatamantul preuniversitar din municipiul Oradea" (lot 1) si ... citeste toata stirea