O persoana a fost condamnata in China la un an de inchisoare cu executare pentru producerea si vanzarea de exemplare contrafacute ale mascotei oficiale a Jocurilor Olimpice de la Beijing, au anuntat luni autoritatile, informeaza AFP.De la deschiderea Jocurilor Olimpice pe 4 februarie, Bing Dwen Dwen, un panda imbracat intr-un costum de gheata, se vinde ca painea calda in magazinele oficiale din toata tara. In fiecare zi, oamenii stau mai multe ore la coada pentru a cumpara mascota de plus. ... citeste toata stirea