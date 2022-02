Dupa 15 ani de predare la patru, iar apoi la cinci clase simultane, se pare ca din toamna voi reveni la predarea la doua clase, la fel ca in primii ani de invatamant. Ceea ce o consider, sincer, un lux. Pentru elevi si pentru mine ca dascal.Am sperat, m-am rugat (Ce altceva poti face tu, profesorul? Altcineva are puterea de decizie, nu-i asa?) si... in sfarsit la scoala de centru din Remetea, judetul Bihor, vor functiona doua invatatoare. Una cu doua, cealalta cu trei clase. Veti zice ca inca ... citeste toata stirea