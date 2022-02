Membrii echipajului navei Millenial Spirit sub pavilionul Republicii Moldova, lovita de un obuz in apele neutre din Marea Neagra au fost salvati, insa doi dintre ei sunt in stare grava, informeaza Agentia Navala a Republicii Moldova. Echipajul este format din cetateni rusi.Agentia Navala informeaza ca vineri nava Millenial Spirit sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovit de un obuz in apele neutre din Marea Neagra.Potrivit unui comunicat emis la ora 15.10, au fost desfasurate ... citeste toata stirea