Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Antalia (Turcia), ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters.In conferinta de presa de la finalul intalnirii, Lavrov a spus ca Occidentul creeaza in regiune un pericol care va persista multi ani, si ca aceia care furnizeaza arme in Ucraina si mercenarilor de acolo "ar trebui sa ... citeste toata stirea