Presedinte Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a adresat un mesaj taios premierului Ungariei, Viktor Orban, in cadrul reuniunii Consiliului European care a avut loc joi, la Bruxelles. "Asculta, Viktor, stii ce se intampla in Mariupol?"In timp ce multumea tuturor tarilor Uniunii Europene, Zelenski s-a oprit la Ungaria: "Ungaria. As vrea sa ma opresc aici si sa fiu sincer. Trebuie sa decideti cui sunteti alaturi", a spus Zelenski in fata liderilor europeni.Presedintele ucrainean a amintit despre ... citeste toata stirea