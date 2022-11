Ce oameni, ce tara! Primarul orasului Nadlac a fost primit in PSD. Primit e un fel de a spune, fiindca adeziunea lui Ioan Marginean nu va fi oficializata, pentru ca edilul sa nu-si piarda mandatul. Dar altceva e si mai interesant, in legatura cu acest spectaculos transfer politic. In urma cu ceva vreme, primarul prelua organizatia liberalilor din oras. Atunci, presedintele de azi al PSD Arad, Mihai Fifor, cel care azi se lauda cu "mutatia" lui Marginean, spunea despre acesta ca e un om lipsit ... citeste toata stirea