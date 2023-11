Recent, prof. Ioana - Lacrimioara Rada ne-a prezentat rezultatele participarii echipei Colegiului National "Samuil Vulcan" Beius la un nou proiect Erasmus+. Intitulat, Caring for different cultures in a united Europe, acesta este un proiect de parteneriat la scara mica, din domeniul educatie scolara si are numarul 2022-1-BE02-KA210-SCH-000081870.In calitate de coordonatoare a proiectului la nivelul unitatii de invatamant, prof. Ioana-Lacrimioara Rada a mai precizat ca temele abordate in ... citeste toata stirea