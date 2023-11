Unde a ajuns politica! Azi ti se spune si cu cine poti sa te bagi in pat. Ca, daca nu... patesti ca Elena Lasconi. In cateva zile, primarita de la Campulung a ajuns, din fruntasa pe listele USR, indezirabila pentru partidul care nu stie nici pana azi daca are boase ori ba. Flamanzi dupa putere, dar neavand habar de unde si cum sa o ia, useristii se mananca intre ei. * Desi a trecut neobservata, o afirmatie a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, are puterea de a-l fixa in istorie, alaturi de ... citeste toata stirea