In urma Primului Razboi Mondial, imperiile - cel Austro-Ungar, cel Esarist si cel Otoman - s-au desfiintat, iar in locul lor au aparut state noi. Oradea s-a aflat in mijlocul unei zone intens disputate intre Romania si Ungaria, apartenenta sa intr-unul din cele doua state fiind subiectul "bataliilor" politico-diplomatice. Dupa Declaratia de Autodeterminare semnata aici pe 12 octombrie 1918 si hotararea unirii intregului Ardeal cu Regatul Romaniei, integrarea urbei de pe Cris in statul roman a ... citește toată știrea