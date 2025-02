Pompierii militari bihoreni continua sesiunile de instruire a personalului didactic in domeniul acordarii primului ajutor, activitate al carei scop il constituie protejarea prescolarilor si elevilor prin interventia rapida si adecvata a cadrelor didactice in cazul producerii unor situati de urgenta, in unitatile de invatamant.Astfel, joi, 6 februarie, pompierii Centrului de Formare si Pregatire in Descarcerare si Asistenta Medicala de Urgenta (CFPDAMU) al Inspectoratului pentru Situatii de ... citește toată știrea