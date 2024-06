Ai terminat liceul sau facultatea? Ai dreptul la indemnizatie de somaj sau prima de angajare! Afla care sunt conditiile!

Tinerii care in aceasta vara vor absolvi studiile, indiferent ca este vorba de cele liceale sau superioare, au dreptul timp de sase luni la indemnizatie de somaj, in cuantum de 330 lei/luna, sau de o prima de angajare de 1.980 lei, daca isi gasesc un loc de munca."Conditia este ca ei sa se inregistreze in evidentele noastre in primele 60 de zile de la absolvirea studiilor si vor fi considerate persoane in cautarea unui loc de munca, iar dupa cele 60 de zile devin someri indemnizati. Timp de ... citește toată știrea