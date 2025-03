AJOFM Bihor - Ucenicia la locul de munca

Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie.Contractul de ucenicie este un contract individual de munca, de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii ... citește toată știrea