Ajutoare de la West Alpine Off Road pentru oamenii izolati in munti

Un nou an, o noua actiune a Asociatiei West Alpine Off Road din Oradea pentru batranii singuri din Apuseni. 60 de membri ai organizatiei oradene au ajuns, inainte de Pasti, la 40 de familii din zonele Scarisoara, Horea, Trifesti, Petreasa etc., la cote de peste 1.400 m altitudine."Traseul a fost unul dedicat doar masinilor de teren. Am cerut, si primit, aviz favorabil de la Administratia Parcului Natural Muntii Apuseni pentru a traversa zonele respective", a explicat Cornel Doble jr., ... citeste toata stirea