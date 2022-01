Ajutorul social creeaza inechitate intre pensionari

Acordarea ajutorului social pentru pensionarii cu pensie mai mica de 1.600 de lei a creat zazanie printre acestia. Legea, ca multe altele, a fost facuta din pix, creand inechitate intre pensionari. Astfel, sunt pensionari care au primit in luna ianuarie 2022 o pensie de 1.601 lei, dar nu au beneficiat de ajutor social. Altii, in schimb, la o pensie de 1.599 de lei, au primit in luna ianuarie si un ajutor social de 601 de lei."La inceput, am crezut ca este o greseala. Ne-am informat si am ... citeste toata stirea