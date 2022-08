Al doilea depozit militar aruncat in aer de armata Ucrainei - "Demilitarizam Crimeea"

Exploziile produse marti dimineata la un depozit de munitii dintr-o baza rusa din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, au drept cauza un "un act de sabotaj", a indicat armata rusa intr-un comunicat, citat de AFP.Depozitul militar situat in apropiere de Djankoi, in nordul Crimeii, "a fost distrus in dimineata zilei de 16 august in urma unui act de sabotaj", potrivit comunicatului, citat de agentiile ruse de presa, care nu precizeaza cine sunt cei responsabili de aceste ... citeste toata stirea