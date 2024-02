Alegeri SUA. Trump nu garanteaza securitatea NATO si promite expulzari - Populist pana la capat

Fostul presedinte american Donald Trump a amenintat, in cazul in care va fi reales, ca nu va mai garanta protectia NATO impotriva Rusiei si a promis un val masiv de expulzari la frontiera, in timpul unui miting sambata in Carolina de Sud, relateaza AFP.Trump ii critica in mod regulat pe aliatii sai din Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord pentru subfinantarea institutiei. In timpul mitingului, el a relatat o conversatie cu unul dintre sefii de stat din NATO, fara a-l numi."Unul ... citește toată știrea