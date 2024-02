Aleksei Navalnii a murit in inchisoare

Disidentul rus Alexei Navalnii a murit vineri in inchisoarea din regiunea arctica unde efectua o pedeapsa de 19 ani de detentie, relateaza AFP si Reuters."La 16 februarie 2024, in centrul penitenciar nr. 3, detinutul Navalnii A.A. s-a simtit rau dupa o plimbare si aproape imediat si-a pierdut constienta. (...) Cauzele mortii sunt in curs de a fi stabilite", a indicat Serviciul penitenciar al regiunii Iamalo-Nenet intr-un comunicat.Personalul medical a fost chemat, dar nu a reusit sa il ... citește toată știrea