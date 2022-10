"Alerg pentru o cauza" - Remus Sime a reluat campania caritabila

In urma cu un deceniu, fostul vulcanist Remus Sime, actualmente stabilit la Timisoara, unde a urmat o cariera in IT, initia campania caritabila "Alerg pentru o cauza".Totul a inceput la 15 aprilie 2012, cand Remus Sime a participat la Maratonul de la Viena, cu scopul de a strange fondurile necesare acordarii de burse unor elevi merituosi de la Colegiul National "Samuil Vulcan" aflati intr-o stare de vulnerabilitate financiara. De anul urmator, 2013, Remus Sime a "legat" cele doua orase care ... citeste toata stirea