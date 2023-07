Satenii din Sarand au fost avertizati, vineri, cu putin inainte de miezul noptii, despre prezenta unui urs in zona satului lor."Initial am crezut ca vine furtuna, vant, grindina sau precipitatii consistente pe m2, dar ce sa vezi si sa nu crezi... nimic din cele enumerate. Alerta, stati linistiti, vine ursul, celebrul urs care acum 3 saptamani era observat la Alparea, acum 2 saptamani in Felcheriu, acum 1 saptamana tot in Felcheriu, azi in Sarand, sat adiacent (apartinator) de Comuna Copacel", ... citeste toata stirea