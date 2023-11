Sambata, 4 noiembrie, se deschide, la Alesd, primul Centru cu Aport Voluntar (CAV) pentru colectarea separata a deseurilor voluminoase.Construit de Consiliul Judetean Bihor, in cadrul CAV-ului vor putea depozita gratuit deseuri locuitorii din orasul Alesd si comunele Astileu, Lugasu de Jos si Esetchea. Accesul in centrul de colectare va fi permis dupa identificarea prin cartea de identitate. Centrul este administrat de Primaria Alesd, prin Salubri SA.Programul de functionare in perioada ... citeste toata stirea