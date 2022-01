Alexandru Rafila: Valul 5, ultimul important. Cand se reiau nuntile

Intrebat, sambata, despre discutiile pe care le-a avut cu cei din industria nuntilor si cand ar putea sa isi programeze oamenii nuntile, Rafila a raspuns ca a avut foarte multe intalniri in ultima perioada cu reprezentanti ai diverselor industrii."Cred ca in luna martie o sa putem sa avem o discutie aplicata despre un calendar, pe termen mediu macar, in asa fel incat sa existe predictibilitate. Toata lumea isi doreste predictibilitate. Cred ca in martie, cand vom avea elemente mult mai ... citeste toata stirea