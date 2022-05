Alimentele viitorului: Ce am putea manca pana in 2050

Razboiul din Ucraina a scos in evidenta pericolele pe care le implica dependenta de cateva recolte comercializate la nivel mondial.Avand in vedere ca 90% din calorii provin din doar 15 culturi, expertii de la Gradinile Botanice Regale din Kew, Londra, cauta ingrediente pentru a ne asigura o alimentatie sigura pentru viitor, conform BBC.Schimbarile climatice sporesc riscul unor "socuri alimentare" grave, in cazul in care recoltele se prabusesc si preturile alimentelor de baza cresc rapid in ... citeste toata stirea