Alte trei accidente in judet: Tanar de 15 ani transportat la spital cu elicopterul SMURD, impact intre o autoutilitara si un autoturism si carambol pe DN76

UPDATE! Copilul care a intrat cu motocrossul in poarta unei case este in stare extrem de grava.Adolescentul de 15 ani care a fost transportat cu elicopterul SMURD dupa ce a intrat cu motocrossul in poarta unei case se afla in stare extrem de grava.Acesta a ajuns la Spitalul Judetean Oradea, unde a fost evaluat medical.Potrivit medicului sef UPU SMURD Oradea, dr. Hadrian Borcea, baiatul de 15 ani are un traumatism cranian sever. Se afla in coma profunda si este asistat respirator. La ... citeste toata stirea