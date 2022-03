Alti doi pompieri bihoreni plecati la Siret sa ajute refugiatii

Personalul institutiilor Ministerului Afacerilor Interne continua sa desfasoare, 24 de ore din 24, alaturi de autoritatile locale, societatea civila si mediul privat din judetul Bihor, activitati de sprijin a refugiatilor ucraineni.Pentru asigurarea raspunsului eficient in sprijinul cetatenilor ucraineni veniti in Romania, in data de 26 februarie a.c., la nivelul judetului Bihor a fost operationalizat Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI), in cadrul caruia ... citeste toata stirea